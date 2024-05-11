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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Скорые и пожарные встали в пробку из-за закрытого Серовского тракта в Нижнем Тагиле

Скорые и пожарные встали в пробку из-за закрытого Серовского тракта в Нижнем Тагиле

11 мая 2024, 09:55
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»
Пробка наблюдается на Серовском тракте в Нижнем Тагиле. В ней стоят в том числе машины скорой и пожарных.

Тагильчане пожаловались, что в заторах на ВМЗ, через который машины объезжают Серовский тракт, стоит множество транспортных средств. Автомобилисты на машинах и фурах стараются по возможности уступать проезд скорым и пожарным. Однако иногда пропустить из невозможно из-за большого потока машин, сообщается в паблике «Типичный тагильчанин».

Это жесть! Еще на конечной ВМЗ находится 13-я пожарная часть, которые тоже вынуждены стоять в этой пробке из фур, — пожаловалась тагильчанка.
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Другие пользователи соцсетей отметили, что опасаются того, какая обстановка будет на Радоницу, которая в этом году выпадает на 14 мая. Они полагают, что город буквально застрянет в пробках.

Проезд по Серовскому тракту был закрыт в марте из-за некоего дефекта, выявленного при ремонте путепровода. А 10 мая на дороге на улице Верхняя Черепанова провалился асфальт, что также осложнило проблему пробок в городе. Через эту дорогу часто ездили машины, которые объезжали ремонтируемый Серовский тракт.

Огромная пробка образовалась на ЕКАД
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