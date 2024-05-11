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Снегом замело трассу Качканар — Чусовой

Снегом замело трассу Качканар — Чусовой

11 мая 2024, 10:10
Фото: 1MI
Автодорогу Качканар-Чусовой замело снегом 11 мая. Местные жители удивляются погоде в конце весны.

Кадрами заснеженной трассы поделилась подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, что всю дорогу замело. А деревья, стоящие вдоль обочин, покрыты снегом.

Май, ты ли это? Опять наступила зима, — предупредила девушка.

Кроме того, 11 мая на 221-м и 230-м километре трассы Екатеринбург — Серов наблюдается гололед и мокрый снег. Автомобилистов попросили быть внимательнее и не ездить на летней резине.

Снег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая
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#Дарья Сорокина#Транспорт#Снег#Погода#Трасса#Серовская трасса#Зима#Весна#Качканар#Автодорога#Екатеринбург
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