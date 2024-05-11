Снегом замело трассу Качканар — Чусовой

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Кадрами заснеженной трассы поделилась подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, что всю дорогу замело. А деревья, стоящие вдоль обочин, покрыты снегом.
Май, ты ли это? Опять наступила зима, — предупредила девушка.
Кроме того, 11 мая на 221-м и 230-м километре трассы Екатеринбург — Серов наблюдается гололед и мокрый снег. Автомобилистов попросили быть внимательнее и не ездить на летней резине.