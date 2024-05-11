Солнечно будет на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается солнечная погода. В понедельник, 13 мая, днем будет до +9 градусов. Ветер в этот день достигнет 8 метров в секунду, следует из погодного приложения Гисметео.
Во вторник, 14 мая, погода будет аналогична. А 15 мая воздух разогреется до +11 градусов, 16 мая — до +13 градусов. В пятницу, 17 мая, в городе будет дождливо. Причем количество осадков превысит норму — выпадет порядка 3,2 мм в жидком эквиваленте.
Днем в этот день будет до +11 градусов тепла. Повышенной геомагнитной активности на рабочий период не предвидится.
Аллергикам в эти дни следует быть осторожнее, так как пыльца березы все эти дни будет находиться на отметке 4 балла. Это очень высокая активность пыльцы.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря накрыла Нижний Тагил 11 мая. До 20:00 геомагнитная активность оценена в шесть баллов, а после ослабеет до пяти баллов.