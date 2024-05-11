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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Остановка рухнула в Нижнем Тагиле

Ураганный ветер снес остановку в Нижнем Тагиле

11 мая 2024, 10:37
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Остановка рухнула в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на проезжую часть и на машину упала автобусная остановка. Это произошло днем 11 мая на улице Островского.

Находился ли кто-либо из людей на остановке в момент ЧП, неизвестно, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Судя по кадрам с мест событий, остановка упала прямо на крушу иномарки. Конструкцию с автомобиля пришлось снимать рабочим.

Напомним, что в Нижнем Тагиле весь день 11 мая стоит ветреная погода. Порывы ветра достигают 21 метра в секунду.

Кроме того, 11 мая, ветреной погоды не выдержал и светофор на Восточном шоссе. Он повис на тонком проводе.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Остановка#Светофор#Автобусная остановка#Екатеринбург#Ветреная погода
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