Ураганный ветер снес остановку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Находился ли кто-либо из людей на остановке в момент ЧП, неизвестно, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Судя по кадрам с мест событий, остановка упала прямо на крушу иномарки. Конструкцию с автомобиля пришлось снимать рабочим.
Напомним, что в Нижнем Тагиле весь день 11 мая стоит ветреная погода. Порывы ветра достигают 21 метра в секунду.
Кроме того, 11 мая, ветреной погоды не выдержал и светофор на Восточном шоссе. Он повис на тонком проводе.