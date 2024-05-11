В Нижнем Тагиле скончалась известная гинеколог Генриэтта Папулова

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В возрасте 90 лет ушла из жизни Папулова Генриэтта Алексеевна. Многие тагильчане запомнили ее как выдающегося специалиста, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Благодаря Генриэтте Алексеевне десятки бездетных и потерявших всякую надежду женщин смогли стать мамами. Она почти 10 лет отработала в Женской консультации N3, а ранее трудилась Центральном роддоме, была педагогом в Нижнетагильском филиале медицинского училища. Под ее руководством выпустилось около двух тысяч акушеров и фельдшеров.
Прощание с доктором пройдет 12 мая в 15:00 в большом зале похоронного дома «Реквием».
Ранее в Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин.