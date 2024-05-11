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В Нижнем Тагиле скончалась известная гинеколог Генриэтта Папулова

В Нижнем Тагиле скончалась известная гинеколог Генриэтта Папулова

11 мая 2024, 10:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в возрасте 90 лет умерла гинеколог-эндокринолог.

В возрасте 90 лет ушла из жизни Папулова Генриэтта Алексеевна. Многие тагильчане запомнили ее как выдающегося специалиста, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Благодаря Генриэтте Алексеевне десятки бездетных и потерявших всякую надежду женщин смогли стать мамами. Она почти 10 лет отработала в Женской консультации N3, а ранее трудилась Центральном роддоме, была педагогом в Нижнетагильском филиале медицинского училища. Под ее руководством выпустилось около двух тысяч акушеров и фельдшеров.

Прощание с доктором пройдет 12 мая в 15:00 в большом зале похоронного дома «Реквием».

Ранее в Нижнем Тагиле скончался писатель Виталий Костромин.

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