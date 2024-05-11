В Нижнем Тагиле скончалась известная гинеколог Генриэтта Папулова

Благодаря Генриэтте Алексеевне десятки бездетных и потерявших всякую надежду женщин смогли стать мамами. Она почти 10 лет отработала в Женской консультации N3, а ранее трудилась Центральном роддоме, была педагогом в Нижнетагильском филиале медицинского училища. Под ее руководством выпустилось около двух тысяч акушеров и фельдшеров.