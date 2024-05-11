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Владимир Путин назвал имена новых судей в Свердловской области

Владимир Путин назвал имена новых судей в Свердловской области

11 мая 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области появились новые судьи. На должности они были назначены по распоряжению Владимира Путина. Это судьи трех городских и одного районного суда.

Документ был размещен 11 мая на сайте правовой информации. Судьи назначены на ближайшие шесть лет. Так, судьей Артинского райсуда стала Мангилева Юлия, судьей Красноуральского горсуда — Гаврилова Наталья.

Судьей Первоуральского горсуда стала Яна Пшевалковская, а Североуральского горсуда — Светлана Башкова.

Напомним, что в феврале некоторые уральские судьи получили медали и ушли в почетную отставку. Они уволились по собственному желанию.

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#Дарья Сорокина#Политика#Владимир Путин#Свердловская область#Суд#Назначение#Судьи#Документ#Екатеринбург
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