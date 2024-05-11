Владимир Путин назвал имена новых судей в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Документ был размещен 11 мая на сайте правовой информации. Судьи назначены на ближайшие шесть лет. Так, судьей Артинского райсуда стала Мангилева Юлия, судьей Красноуральского горсуда — Гаврилова Наталья.
Судьей Первоуральского горсуда стала Яна Пшевалковская, а Североуральского горсуда — Светлана Башкова.
Напомним, что в феврале некоторые уральские судьи получили медали и ушли в почетную отставку. Они уволились по собственному желанию.