Владимир Путин назвал имена новых судей в Свердловской области

В Свердловской области появились новые судьи. На должности они были назначены по распоряжению Владимира Путина. Это судьи трех городских и одного районного суда.

Документ был размещен 11 мая на сайте правовой информации. Судьи назначены на ближайшие шесть лет. Так, судьей Артинского райсуда стала Мангилева Юлия, судьей Красноуральского горсуда — Гаврилова Наталья. Судьей Первоуральского горсуда стала Яна Пшевалковская, а Североуральского горсуда — Светлана Башкова. Напомним, что в феврале некоторые уральские судьи получили медали и ушли в почетную отставку. Они уволились по собственному желанию. Главным по светофорам в Екатеринбурге назначен экс-замминистра из Краснодарского края Узнать подробнее