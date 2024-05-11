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В Екатеринбурге водитель госпитализирован с травмой головы после ДТП

Внедорожник улетел в кювет недалеко от Кольцово в Екатеринбурге

11 мая 2024, 12:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель госпитализирован с травмой головы после ДТП

Внедорожник, который совершал обгон на встречной полосе движения на Арамильском шоссе в Екатеринбурге, вылетел в кювет. Второй участник ДТП госпитализирован в больницу.

Авария произошла днем 11 мая 2024 года и случилась на трассе между аэропортом Кольцово и Арамилем. По словам очевидцев, на место ДТП выезжали медики скорой помощи.

Сейчас в подробностях аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet хотел повернуть, а в это время Mercedes совершал обгон. Именно поэтому и произошло столкновение. В результате, мужчина, который был за рулем Chevrolet, был доставлен в больницу, он получил травму головы, пишет Е1.

А 10 мая в Екатеринбурге несколько человек пострадали в результате ДТП с двумя иномарками.

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Происшествия#Травма#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Иномарка#Водители#Медики#18+#Екатеринбург
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