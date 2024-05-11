Внедорожник улетел в кювет недалеко от Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Авария произошла днем 11 мая 2024 года и случилась на трассе между аэропортом Кольцово и Арамилем. По словам очевидцев, на место ДТП выезжали медики скорой помощи.
Сейчас в подробностях аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet хотел повернуть, а в это время Mercedes совершал обгон. Именно поэтому и произошло столкновение. В результате, мужчина, который был за рулем Chevrolet, был доставлен в больницу, он получил травму головы, пишет Е1.
А 10 мая в Екатеринбурге несколько человек пострадали в результате ДТП с двумя иномарками.