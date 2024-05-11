Внедорожник улетел в кювет недалеко от Кольцово в Екатеринбурге

Сейчас в подробностях аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet хотел повернуть, а в это время Mercedes совершал обгон. Именно поэтому и произошло столкновение. В результате, мужчина, который был за рулем Chevrolet, был доставлен в больницу, он получил травму головы, пишет Е1.