«Жуткая вонь»: мошки атаковали жителей дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По словам жителей, насекомые доставляют массу неудобств. Уже при подходе к дому несколько дней стоит ужасный запах, а вонь распространяется на весь подъезд. При этом, мошки летают теперь и на уровне третьего этажа, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
На кадрах видеозаписи, молодой человек снял огромное количество насекомых, которые облепили со всех сторон вход в жилище, а также лавочку, которая стоит при входе в подъезд. При этом он выражается нецензурной бранью.
А недавно жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на полчища крыс в подъезде.