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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на полчища мошек

«Жуткая вонь»: мошки атаковали жителей дома в Нижнем Тагиле

11 мая 2024, 14:30
Фото: 1MI

Жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на полчища мошек

Тагильчане, проживающие в доме № 29 на улице Ермака, пожаловались на ужасную вонь и огромное количество мошек.

По словам жителей, насекомые доставляют массу неудобств. Уже при подходе к дому несколько дней стоит ужасный запах, а вонь распространяется на весь подъезд. При этом, мошки летают теперь и на уровне третьего этажа, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На кадрах видеозаписи, молодой человек снял огромное количество насекомых, которые облепили со всех сторон вход в жилище, а также лавочку, которая стоит при входе в подъезд. При этом он выражается нецензурной бранью.

А недавно жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на полчища крыс в подъезде.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Дом#Жители#Жалобы#Запах#Вонь#Екатеринбург#Мошки
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