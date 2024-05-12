Авто в кювете: 24-летний свердловчанин погиб в ДТП под Пышмой

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Автомобиль улетел в кювет, по данным ГИБДД водитель был нетрезвым. Подруга погибшего сообщила, что пассажир вылетел в лобовое стекло и скончался до приезда скорой помощи. У него остались жена и двое маленьких детей. За рулем был отец супруги, он остался жив, но получил серьезные увечья. Авария произошла недалеко от дома, пишет Е1.
Это не единственное смертельное ДТП, которое произошло в регионе. Так, в Асбесте два человека скончались при аварии с грузовиком. Она произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречку. Также известно, что три пассажира Renault были госпитализированы с различными травмами.