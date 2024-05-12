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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Стало известно, кто погиб в ДТП под Пышмой

Авто в кювете: 24-летний свердловчанин погиб в ДТП под Пышмой

12 мая 2024, 16:16
Фото: ГИБДД Свердловской области

Стало известно, кто погиб в ДТП под Пышмой

В поселке Первомайском в Свердловской области случилось смертельное ДТП. Погиб молодой человек.

Автомобиль улетел в кювет, по данным ГИБДД водитель был нетрезвым. Подруга погибшего сообщила, что пассажир вылетел в лобовое стекло и скончался до приезда скорой помощи. У него остались жена и двое маленьких детей. За рулем был отец супруги, он остался жив, но получил серьезные увечья. Авария произошла недалеко от дома, пишет Е1.

Это не единственное смертельное ДТП, которое произошло в регионе. Так, в Асбесте два человека скончались при аварии с грузовиком. Она произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречку. Также известно, что три пассажира Renault были госпитализированы с различными травмами.

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