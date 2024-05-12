Авто в кювете: 24-летний свердловчанин погиб в ДТП под Пышмой

Это не единственное смертельное ДТП, которое произошло в регионе. Так, в Асбесте два человека скончались при аварии с грузовиком. Она произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречку. Также известно, что три пассажира Renault были госпитализированы с различными травмами.