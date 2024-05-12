Бельчонка с черепно-мозговой травмой спасли в Екатеринбурге

Известно, что у животного изначально не было никаких рефлексов. Немного легче стало на четвертые сутки. Малышку назвали Бурча и ей пришлось давать препараты против отеков. Ей предстоит долгое восстановление. Сейчас ее подселили к другой белке, сообщает «Белкоспас» ВКонтакте.