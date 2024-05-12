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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:41

Волонтеры в Екатеринбурге лечат маленького бельчонка

Бельчонка с черепно-мозговой травмой спасли в Екатеринбурге

12 мая 2024, 15:39
Фото: 1MI

Волонтеры в Екатеринбурге лечат маленького бельчонка

Травмированного бельчонка выхаживают зоозащитники в Екатеринбурге. Его нашли на улице и отвезли к одной из волонтеров, которая занимается его лечением.

Известно, что у животного изначально не было никаких рефлексов. Немного легче стало на четвертые сутки. Малышку назвали Бурча и ей пришлось давать препараты против отеков. Ей предстоит долгое восстановление. Сейчас ее подселили к другой белке, сообщает «Белкоспас» ВКонтакте.

А в начале весны в Екатеринбурге прохожие забрали у подростков белку, которую они избивали. Животному пришлось ампутировать три лапы.

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