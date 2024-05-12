Бельчонка с черепно-мозговой травмой спасли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Известно, что у животного изначально не было никаких рефлексов. Немного легче стало на четвертые сутки. Малышку назвали Бурча и ей пришлось давать препараты против отеков. Ей предстоит долгое восстановление. Сейчас ее подселили к другой белке, сообщает «Белкоспас» ВКонтакте.
А в начале весны в Екатеринбурге прохожие забрали у подростков белку, которую они избивали. Животному пришлось ампутировать три лапы.