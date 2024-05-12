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Штраф грозит блогеру из Екатеринбурга, которая посадила за руль авто дочку

Блогер из Екатеринбурга посадила маленькую дочь за руль машины

12 мая 2024, 15:12
Фото: 1MI

Штраф грозит блогеру из Екатеринбурга, которая посадила за руль авто дочку

Наталья Фадеева, блогер из Екатеринбурга, посадила в машине свою маленькую дочку на колени мужу. Ребенку понравилось за рулем, но теперь семейство ждут разбирательства.

На кадрах видеозаписи малышка с удовольствием крутит руль иномарки в разные стороны. При этом родители смеются и поощряют ребенка.

В Госавтоинспекции пояснили, что семейной паре теперь грозит штраф в три тысячи рублей за нарушение при перевозке детей. Дети до семи лет должны перевозиться только в специальных креслах. Кроме того, разбираться в данной ситуации будут и органы ПДН. С родителями проведут профилактическую работу, пишет Е1.

Зимой 2024 года в Екатеринбурге произошел подобный случай. Родители посадили за руль ребенка, чтобы он не капризничал.

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