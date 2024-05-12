Блогер из Екатеринбурга посадила маленькую дочь за руль машины

В Госавтоинспекции пояснили, что семейной паре теперь грозит штраф в три тысячи рублей за нарушение при перевозке детей. Дети до семи лет должны перевозиться только в специальных креслах. Кроме того, разбираться в данной ситуации будут и органы ПДН. С родителями проведут профилактическую работу, пишет Е1.