Блогер из Екатеринбурга посадила маленькую дочь за руль машины

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
На кадрах видеозаписи малышка с удовольствием крутит руль иномарки в разные стороны. При этом родители смеются и поощряют ребенка.
В Госавтоинспекции пояснили, что семейной паре теперь грозит штраф в три тысячи рублей за нарушение при перевозке детей. Дети до семи лет должны перевозиться только в специальных креслах. Кроме того, разбираться в данной ситуации будут и органы ПДН. С родителями проведут профилактическую работу, пишет Е1.
Зимой 2024 года в Екатеринбурге произошел подобный случай. Родители посадили за руль ребенка, чтобы он не капризничал.