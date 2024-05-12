Четыре неизвестных избили битой молодого человека на проезжей части в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Избиение молодого человека произошло на проезжей части. По какой причине на пострадавшего напали злоумышленники — в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В полиции зарегистрировали сообщение по факту нападения. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причины и обстоятельства ЧП.
По итогам проверки будет принято соответствующее решение, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, в Нижнем Тагиле двое молодых людей избили ученика седьмого класса. Пострадавший подросток оказался в больнице с травмами.