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Четыре неизвестных избили битой молодого человека на проезжей части в Екатеринбурге

Четыре неизвестных избили битой молодого человека на проезжей части в Екатеринбурге

12 мая 2024, 07:59
Фото: 1MI
На жителя Екатеринбурга напали четверо незнакомцев, вооруженные битой. Происшествие случилось на Волгоградской улице.

Избиение молодого человека произошло на проезжей части. По какой причине на пострадавшего напали злоумышленники — в настоящий момент неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В полиции зарегистрировали сообщение по факту нападения. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле двое молодых людей избили ученика седьмого класса. Пострадавший подросток оказался в больнице с травмами.

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