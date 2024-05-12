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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте

12 мая 2024, 08:58
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Асбесте произошло столкновение автомобиля Renault Logan и грузовика «КАМАЗ». ДТП произошло на Промышленной улице. Есть погибшие и пострадавшие.

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. В аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля. Еще трое пассажиров, ехавших с ними, пострадали, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Водитель грузовика не пострадал. Автоинспекторы проводят проверку по факту дорожного происшествия.

Напомним, 11 мая 2024 года в поселке Свердловской области автомобиль, которым управлял пьяный водитель, съехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб пассажир. Водителя отвезли в больницу.

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