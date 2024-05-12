Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. В аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля. Еще трое пассажиров, ехавших с ними, пострадали, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Водитель грузовика не пострадал. Автоинспекторы проводят проверку по факту дорожного происшествия.
Напомним, 11 мая 2024 года в поселке Свердловской области автомобиль, которым управлял пьяный водитель, съехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб пассажир. Водителя отвезли в больницу.