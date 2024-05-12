Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. В аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля. Еще трое пассажиров, ехавших с ними, пострадали, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.