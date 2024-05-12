Две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
12 мая поженились сразу 150 пар из разных регионов России. Из Екатеринбурга приехали врач Юрий Чурин и медик Кристина Бардасова. По словам девушки, она мечтала выйти замуж на ВДНХ. И когда они пришли подавать заявление в ЗАГС, им предложили возможность отметить праздник в Москве.
Вторая пара познакомилась в университете. Для свадьбы свердловчане подготовили одежду в стиле русских традиций.
А в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, отмечается Год Семьи. В связи с этим администрация города объявила конкурс, на который могут заявиться пары, имеющие детей. Победителям будут вручены подарки. Планируется поощрить три семьи. Жюри будет оценивать фотографии, присланные во ВКонтакте.
Недавно тагильчане приехали в ЗАГС на фурах, так как жених работает дальнобойщиком.