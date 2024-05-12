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Две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ

Две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ

12 мая 2024, 16:46
Фото: Департамент информационной политики региона
Две пары из Свердловской области зарегистрировали брак на выставке «Россия» на ВДНХ. Там проходит Всероссийский свадебный фестиваль.

12 мая поженились сразу 150 пар из разных регионов России. Из Екатеринбурга приехали врач Юрий Чурин и медик Кристина Бардасова. По словам девушки, она мечтала выйти замуж на ВДНХ. И когда они пришли подавать заявление в ЗАГС, им предложили возможность отметить праздник в Москве.

Вторая пара познакомилась в университете. Для свадьбы свердловчане подготовили одежду в стиле русских традиций.

Фото: Департамент информационной политики региона

А в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, отмечается Год Семьи. В связи с этим администрация города объявила конкурс, на который могут заявиться пары, имеющие детей. Победителям будут вручены подарки. Планируется поощрить три семьи. Жюри будет оценивать фотографии, присланные во ВКонтакте.

Недавно тагильчане приехали в ЗАГС на фурах, так как жених работает дальнобойщиком.

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#Евгения Сафина#Выставка#Свадьба#Свердловская область#Москва#Муж#Жена#Екатеринбург#ВДНХ
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