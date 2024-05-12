Две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ

А в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, отмечается Год Семьи. В связи с этим администрация города объявила конкурс, на который могут заявиться пары, имеющие детей. Победителям будут вручены подарки. Планируется поощрить три семьи. Жюри будет оценивать фотографии, присланные во ВКонтакте.