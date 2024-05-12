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Движение транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург перекрыто из-за ДТП с грузовиками

Движение транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург перекрыто из-за ДТП с грузовиками

12 мая 2024, 05:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе Пермь — Екатеринбург введено ограничение движения для всех видов транспорта в связи со случившейся дорожной аварией.

По предварительной информации, на дороге произошло столкновение двух грузовых машин, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД и других экстренных служб устраняют последствия аварии. Движение временно перекрыто в обе стороны для всех видов транспортных средств.

Напомним, 11 мая 2024 года на Арамильском шоссе столкнулись иномарки Chevrolet и Mercedes, в результате чего одна из них улетела в кювет. В аварии пострадал водитель автомобиля Chevrolet.

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Дорога#ГИБДД#Трасса#ЧП#Экстренные службы#Грузовики#Ограничение движения#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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