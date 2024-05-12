Движение транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург перекрыто из-за ДТП с грузовиками

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По предварительной информации, на дороге произошло столкновение двух грузовых машин, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД и других экстренных служб устраняют последствия аварии. Движение временно перекрыто в обе стороны для всех видов транспортных средств.
Напомним, 11 мая 2024 года на Арамильском шоссе столкнулись иномарки Chevrolet и Mercedes, в результате чего одна из них улетела в кювет. В аварии пострадал водитель автомобиля Chevrolet.