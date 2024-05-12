Избивавший собаку житель Новоуральска организовал притон для несовершеннолетних

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Две 16-летние девушки обратились с заявлением в полицию о том, что мужчина до них домогался. Известно, что одну из них в 2023 году привела в дом его несовершеннолетняя сожительница, у которой есть маленький ребенок, пишет ЕАН.
Девушку несколько месяцев заставили ухаживать за ребенком, плохо кормили, не выпускали на улицу и в школу, а мужчина неоднократно ее домогался. Также, по словам школьницы, в квартире всегда было много несовершеннолетних подростков.
Свердловчанин также угрожал девушке расправой в случае, если она кому-то расскажет о том, что с ней происходит. В январе 2024 года ей удалось убежать. По ее словам, она неоднократно обращалась в опеку, но на ее слова не реагировали.
Вторая девушка подтвердила вышесказанное о происходящем в этой квартире. Она рассказала, что приходила для возни со щенками и с ребенком. Через некоторое время обе девушки обратились в полицию, но у них не стали принимать заявления, так как они пришли без своих опекунов.
В дело вмешался свердловский депутат Алексей Свалов. После этого информацией о домогательствах и притоне занялись сотрудники Следкома.
Напомним, жители Новоуральска рассказали, что у мужчины есть щенки, которые все время исчезают, а недавно он избил собаку.