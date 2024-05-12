Избивавший собаку житель Новоуральска организовал притон для несовершеннолетних

Вторая девушка подтвердила вышесказанное о происходящем в этой квартире. Она рассказала, что приходила для возни со щенками и с ребенком. Через некоторое время обе девушки обратились в полицию, но у них не стали принимать заявления, так как они пришли без своих опекунов.