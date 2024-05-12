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Мошенник звонил бывшей сотруднице больницы в Нижнем Тагиле под видом главврача

Мошенник звонил бывшей сотруднице больницы в Нижнем Тагиле под видом главврача

12 мая 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник пытался обмануть бывшую сотрудницу Демидовской больницы в Нижнем Тагиле, назвавшись главврачом. Инцидент случился 11 мая 2024 года.

Тагильчанке позвонил неизвестный якобы от имени Сергея Овсянникова. Женщина сначала не стала брать трубку, но после того, как ей пришло два сообщения, решила ответить, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Злоумышленник стал рассказывать горожанке о том, что в больнице якобы была взломана база данных сотрудников, а затем поинтересовался, не поступали ли ей звонки и сообщения от мошенников.

На это женщина ответила, что из мошенников звонит ей только ее собеседник. После этого неизвестный отключился и удалил все данные контакта.

Напомним, в Каменске-Уральском местная жительница отдала мошенникам миллион рублей. В полиции возбудили уголовное дело.

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