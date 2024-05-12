Мошенник звонил бывшей сотруднице больницы в Нижнем Тагиле под видом главврача

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Тагильчанке позвонил неизвестный якобы от имени Сергея Овсянникова. Женщина сначала не стала брать трубку, но после того, как ей пришло два сообщения, решила ответить, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Злоумышленник стал рассказывать горожанке о том, что в больнице якобы была взломана база данных сотрудников, а затем поинтересовался, не поступали ли ей звонки и сообщения от мошенников.
На это женщина ответила, что из мошенников звонит ей только ее собеседник. После этого неизвестный отключился и удалил все данные контакта.
Напомним, в Каменске-Уральском местная жительница отдала мошенникам миллион рублей. В полиции возбудили уголовное дело.