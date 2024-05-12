Мужчина в Екатеринбурге пристает на улице к женщинам

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам екатеринбурженки, мужчина подходит к девушкам и что-то невнятно им кричит. Также ранее он уже подходил к ней, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
12 мая незнакомец снова подошел к женщине. Как рассказала горожанка, она не стала обращать на него внимание и прошла мимо. Также она предупредила остальных жителей города о том, что с этим мужчиной не стоит начинать разговоры и не дразнить его.
Напомним, в Екатеринбурге по улице бегал голый мужчина. При этом он кричал и бился головой о землю. Вскоре его забрали сотрудники скорой помощи.