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Мужчина в Екатеринбурге пристает на улице к женщинам

Мужчина в Екатеринбурге пристает на улице к женщинам

12 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга рассказала о странном незнакомце, который пристает к прохожим женщинам в районе перекрестка улиц Малышева — Восточная.

По словам екатеринбурженки, мужчина подходит к девушкам и что-то невнятно им кричит. Также ранее он уже подходил к ней, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

12 мая незнакомец снова подошел к женщине. Как рассказала горожанка, она не стала обращать на него внимание и прошла мимо. Также она предупредила остальных жителей города о том, что с этим мужчиной не стоит начинать разговоры и не дразнить его.

Напомним, в Екатеринбурге по улице бегал голый мужчина. При этом он кричал и бился головой о землю. Вскоре его забрали сотрудники скорой помощи.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Улица#Мужчина#ЧП#Перекресток#Прохожие#Девушки#18+#Екатеринбург#Инцидент#Незнакомец
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