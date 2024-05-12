На 95 году жизни скончался председатель районного Совета ветеранов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Комаров занимал должность председателя в Ленинском районе и проработал в ней на протяжении долгих лет, рассказали в пресс-службе Ленинского района Нижнего Тагила.
Тагильчанина награждали Орденом Трудового Красного Знамени, а также он был Почетным ветераном города. Проститься с Комаровым можно будет 13 мая 2024 года в похоронном бюро «Реквием».
Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 90-летняя женщина, много лет проработавшая в больнице гинекологом-эндокринологом.