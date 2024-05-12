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На 95 году жизни скончался председатель районного Совета ветеранов в Нижнем Тагиле

На 95 году жизни скончался председатель районного Совета ветеранов в Нижнем Тагиле

12 мая 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле не стало 94-летнего председателя районного Совета ветеранов Анатолия Комарова. Мужчина умер 11 мая 2024 года.

Комаров занимал должность председателя в Ленинском районе и проработал в ней на протяжении долгих лет, рассказали в пресс-службе Ленинского района Нижнего Тагила.

Фото: Ленинский район Нижнего Тагила

Тагильчанина награждали Орденом Трудового Красного Знамени, а также он был Почетным ветераном города. Проститься с Комаровым можно будет 13 мая 2024 года в похоронном бюро «Реквием».

Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 90-летняя женщина, много лет проработавшая в больнице гинекологом-эндокринологом.

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