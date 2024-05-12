Парад Победы, Тагил в жизни Окуджавы, пробки на Серовском тракте и полярное сияние

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Сотни тагильчан собрались 9 Мая на традиционный парад Победы в Нижнем Тагиле. Собравшихся жителей города поздравили мэр Владислав Пинаев, замгубернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, военные. Представители власти напомнили горожанам о значительном вкладе, который внес город в дело Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая, в 100-летний юбилей со дня рождения известного советского барда и композитора Булата Окуджавы, TagilCity.ru напомнил о том, что имя великого артиста неразрывно связано с Нижним Тагилом. Именно здесь рос и учился Булат Шалвович, здесь прошли его юные годы. Сегодня на улице Карла Маркса в доме, где жила семья Окуджавы, работает Культурный центр и музей, который рассказывает о жизни поэта, его увлечениях и интересах.
В Нижнем Тагиле сильный ураган опрокинул остановку на улице Островского. Очень не повезло владельцу иномарки, который припарковал машину на этом месте: сооружение упало прямо на крышу автомобиля. Находился ли кто-то внутри в этот момент, неизвестно.
Из-за закрытого Серовского тракта в Нижнем Тагиле то и дело возникают огромные пробки, в которых вынужден стоять в том числе спецтранспорт — машины скорой помощи и пожарные. Особенно дорожная обстановка осложняется в праздничные дни. Автолюбители всерьез опасаются, что на Радоницу, когда местные жители по традиции отправятся на кладбище, в пробках застрянет половина города.
Жители Свердловской области в эти майские дни наслаждались прекрасными видами полярного сияния. Красочным природным явлением могли полюбоваться и тагильчане. Полярное сияние возникло после мощных вспышек на Солнце и выбросов активных частиц. Именно они подсвечиваются и переливаются разными цветами при вхождении в атмосферу Земли.