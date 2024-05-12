Парад Победы, Тагил в жизни Окуджавы, пробки на Серовском тракте и полярное сияние

9 мая, в 100-летний юбилей со дня рождения известного советского барда и композитора Булата Окуджавы, TagilCity.ru напомнил о том, что имя великого артиста неразрывно связано с Нижним Тагилом. Именно здесь рос и учился Булат Шалвович, здесь прошли его юные годы. Сегодня на улице Карла Маркса в доме, где жила семья Окуджавы, работает Культурный центр и музей, который рассказывает о жизни поэта, его увлечениях и интересах.