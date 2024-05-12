Пассажир автомобиля скончался в аварии в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего он съехал с дороги в кювет, а транспортное средство перевернулось. В аварии погиб мужчина, ехавший на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Водителя отвезли в медучреждение с различными травмами. Известно, что пострадавший в момент ДТП был пьян. При этом пассажир и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля. В результате ЧП пострадала пассажирка Gelandewagen.