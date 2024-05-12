tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Пассажир автомобиля скончался в аварии в поселке Свердловской области

Пассажир автомобиля скончался в аварии в поселке Свердловской области

12 мая 2024, 06:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Первомайский Верхнепышминского района автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. Есть погибший. Происшествие случилось 11 мая 2024 года.

Водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего он съехал с дороги в кювет, а транспортное средство перевернулось. В аварии погиб мужчина, ехавший на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителя отвезли в медучреждение с различными травмами. Известно, что пострадавший в момент ДТП был пьян. При этом пассажир и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля. В результате ЧП пострадала пассажирка Gelandewagen.

Внедорожник улетел в кювет недалеко от Кольцово в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре ЕкатеринбургаАвтомобиль влетел в ЛЭП в Новоуральске и загорелся. Водитель погибПешеход в Екатеринбурге шел на красный свет и попал под машину
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Дорога#Мужчина#Автомобиль#Погибший#Водитель#ВАЗ#Пострадавший#ЧП#Травмы#Поселок#Пассажир#Первомайский#Кювет#18+#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила
Вчера, 05:40
На СВО погиб медик из Свердловской области. Он просил бойцов отвечать на письма детей
Вчера, 15:53
Электропоезд до Екатеринбурга неожиданно остановился и простоял полтора часа
Вчера, 09:05
Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:02
В Нижнем Тагиле скончалась известная гинеколог Генриэтта Папулова
Вчера, 10:56
Снегом замело трассу Качканар — Чусовой
Вчера, 10:10
"