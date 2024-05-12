Пассажирка такси прокатила водителя на капоте машины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Конфликт между девушкой и мужчиной заметила одна из жительниц дома, под окнами которого они находились, пишет Е1.
По словам женщины, она услышала звуки ударов и вышла на балкон посмотреть, что происходит. Некоторое время они ругались. Затем девушка пошла вдоль дома, а таксист поехал дальше. Причина ссоры неизвестна.
Напомним, в Екатеринбурге пассажиры такси устроили скандал с водителем из-за того, что он отменил поездку, так как она из пассажирок при заказе указала неправильный адрес.