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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Пассажирка такси прокатила водителя на капоте машины в Екатеринбурге

Пассажирка такси прокатила водителя на капоте машины в Екатеринбурге

12 мая 2024, 07:11
Фото: Е1
В Екатеринбурге пассажирка такси прокатила водителя на капоте его автомобиля, после чего он вытащил ее из салона. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Громова.

Конфликт между девушкой и мужчиной заметила одна из жительниц дома, под окнами которого они находились, пишет Е1.

По словам женщины, она услышала звуки ударов и вышла на балкон посмотреть, что происходит. Некоторое время они ругались. Затем девушка пошла вдоль дома, а таксист поехал дальше. Причина ссоры неизвестна.

Напомним, в Екатеринбурге пассажиры такси устроили скандал с водителем из-за того, что он отменил поездку, так как она из пассажирок при заказе указала неправильный адрес.

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