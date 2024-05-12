Шторм Александр Шлеменко прокомментировал победу над Куатом Хамитовым

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В бою по смешанным единоборствам судьи единогласно присудили победу россиянину. По его словам, было довольно сложно, потому что это был второй бой за две недели. Александр Шлеменко отметил, что он увидел, были ли у него проблемы в подготовке.
Спортсмен пояснил в своем Telegram-канале, что он смог выдержать дистанцию, но ему не понравилось бегать за соперником. Теперь он готовится к новому бою.
Недавно боксер из Нижнего Тагила, Алексей Кузин, получил золотую медаль на Всероссийском турнире.