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Шторм Александр Шлеменко прокомментировал победу над Куатом Хамитовым

Шторм Александр Шлеменко прокомментировал победу над Куатом Хамитовым

12 мая 2024, 12:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоялся бой между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым из Казахстана. В результате омич, которого еще называют Штормом, смог одержать победу. Он прокомментировал свой успех.

В бою по смешанным единоборствам судьи единогласно присудили победу россиянину. По его словам, было довольно сложно, потому что это был второй бой за две недели. Александр Шлеменко отметил, что он увидел, были ли у него проблемы в подготовке.

Спортсмен пояснил в своем Telegram-канале, что он смог выдержать дистанцию, но ему не понравилось бегать за соперником. Теперь он готовится к новому бою.

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