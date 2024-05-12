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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Тест «Насколько хорошо вы знаете современные фильм о войне?»

Тест «Насколько хорошо вы знаете современные фильм о войне?»

12 мая 2024, 18:17
Нет сомнений, что самые атмосферные фильмы про Великую Отечественную войну — те, что были сняты в СССР. Но и не поспоришь с тем, наши современные режиссеры сняли множество фильмов на военную тематику, которые полюбились многим. Предлагаем пройти тест на знание фильмов о ВОВ, снятых в XXI веке.
Тест
Тест "Насколько хорошо вы знаете современные фильмы о войне?"

Редакция TagilCity.ru предлагает читателям пройти тест по самым интересным современным фильмам про войну.

#Юлия Мамонтова#Тесты#Эксклюзив#Война#Фильм#Кинематограф#Актер#Развлечения#ВОв
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