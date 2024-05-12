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В Екатеринбурге задержан контрактник. Его подозревают в изнасиловании чиновницы

В Екатеринбурге задержан контрактник. Его подозревают в изнасиловании чиновницы

12 мая 2024, 14:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан военнослужащий, который подозревается в изнасиловании чиновницы. Ранее он был неоднократно судим.

Известно, что женщина является управленцем в системе образования, но ее личность пока не раскрывается. Она написала заявление в полицию об изнасиловании, произошедшее 10 мая.

Однако военнослужащий, у которого уже есть несколько судимостей, свою вину не признает. Он утверждает, что половой акт произошел по согласию обоих, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ранее в Екатеринбурге был задержан уроженец Узбекистана, который изнасиловал дочь бывшей жены.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Изнасилование#Задержание#Расследование#Военный#18+#Екатеринбург#Чиновница
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