В Екатеринбурге задержан контрактник. Его подозревают в изнасиловании чиновницы

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Известно, что женщина является управленцем в системе образования, но ее личность пока не раскрывается. Она написала заявление в полицию об изнасиловании, произошедшее 10 мая.
Однако военнослужащий, у которого уже есть несколько судимостей, свою вину не признает. Он утверждает, что половой акт произошел по согласию обоих, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Екатеринбурге был задержан уроженец Узбекистана, который изнасиловал дочь бывшей жены.