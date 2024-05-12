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В лесу Свердловской области разгорелся небольшой пожар

В лесу Свердловской области разгорелся небольшой пожар

12 мая 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
В лесном массиве Свердловской области вспыхнул природный пожар. Возгорание произошло ночью 12 мая 2024 года.

Площадь данного пожара составила менее гектара. Сотрудники экстренной службы, выехавшие на место ЧП, вскоре устранили огонь, рассказали в пресс-службе Авиалесоохраны.

Кроме того, 3 мая в области было три лесных пожара на площади более 170 гектаров, сообщили в ведомстве.

Напомним, с 9 мая по 31 мая 2024 года в Нижнем Тагиле проводятся рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима, чтобы снизить риски возникновения природных возгораний.

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