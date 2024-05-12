В лесу Свердловской области разгорелся небольшой пожар

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Площадь данного пожара составила менее гектара. Сотрудники экстренной службы, выехавшие на место ЧП, вскоре устранили огонь, рассказали в пресс-службе Авиалесоохраны.
Кроме того, 3 мая в области было три лесных пожара на площади более 170 гектаров, сообщили в ведомстве.
Напомним, с 9 мая по 31 мая 2024 года в Нижнем Тагиле проводятся рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима, чтобы снизить риски возникновения природных возгораний.