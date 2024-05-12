Водителей Свердловской области предупреждают о сложной обстановке на трассах

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Из-за крупного снегопада дороги замело снегом. Около Североуральска похолодало до нуля градусов, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В связи с плохой погодой и сложной ситуацией на дорогах водителям транспортных средств рекомендуют соблюдать осторожность, не превышать разрешенную скорость, не совершать опасные маневры и повороты.
На автодороги вышли сотрудники автоинспекции. Они осуществляют контроль над дорожной ситуацией.
Напомним, 11 мая 2024 года на дороге Качканар — Чусовой прошел крупный снегопад. Кроме того, снегом засыпало деревья.