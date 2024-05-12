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Водителей Свердловской области предупреждают о сложной обстановке на трассах

Водителей Свердловской области предупреждают о сложной обстановке на трассах

12 мая 2024, 10:49
Фото: 1MI
Водителей Свердловской области о сложной обстановке на дорогах на севере региона из-за плохих погодных условий. Особенно это относится к трассе Серов — Ивдель.

Из-за крупного снегопада дороги замело снегом. Около Североуральска похолодало до нуля градусов, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В связи с плохой погодой и сложной ситуацией на дорогах водителям транспортных средств рекомендуют соблюдать осторожность, не превышать разрешенную скорость, не совершать опасные маневры и повороты.

На автодороги вышли сотрудники автоинспекции. Они осуществляют контроль над дорожной ситуацией.

Напомним, 11 мая 2024 года на дороге Качканар — Чусовой прошел крупный снегопад. Кроме того, снегом засыпало деревья.

Гололед и снежный накат образовались на трассах Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#ГИБДД#Снегопад#Контроль#Водители#Скорость#Дороги#Погодные условия#Екатеринбург#Инцидент#Автоинспекция#Трассы#Дорожная ситуация#Осторожность
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