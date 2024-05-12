Здание заброшенной автошколы загорелось в Нижнем Тагиле

А в Екатеринбурге накануне произошел крупный пожар в автосервисе, который тушили 70 огнеборцев. Сложность составляло наличие горючих материалов в здании. Кроме того, дул сильный ветер. Однако пожарным удалось справиться с пламенем и не допустить его распространения.