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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Здание заброшенной автошколы загорелось в Нижнем Тагиле

Здание заброшенной автошколы загорелось в Нижнем Тагиле

12 мая 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Автомобилистов. Горело здание бывшей автошколы.

По словам очевидцев, неизвестные в заброшенном здании подожгли покрышку. На кадрах записи видно, что из окон валит густой черный дым. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

А в Екатеринбурге накануне произошел крупный пожар в автосервисе, который тушили 70 огнеборцев. Сложность составляло наличие горючих материалов в здании. Кроме того, дул сильный ветер. Однако пожарным удалось справиться с пламенем и не допустить его распространения.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Огонь#Автошкола#Очевидцы#Дым#18+#Екатеринбург
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