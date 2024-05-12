Здание заброшенной автошколы загорелось в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По словам очевидцев, неизвестные в заброшенном здании подожгли покрышку. На кадрах записи видно, что из окон валит густой черный дым. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
А в Екатеринбурге накануне произошел крупный пожар в автосервисе, который тушили 70 огнеборцев. Сложность составляло наличие горючих материалов в здании. Кроме того, дул сильный ветер. Однако пожарным удалось справиться с пламенем и не допустить его распространения.