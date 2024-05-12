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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Новоуральске живодер издевался над щенками

Живодер на глазах у двухлетнего сына резал и душил щенков в Новоуральске

12 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Новоуральске живодер издевался над щенками

В Новоуральске после жалоб на живодера проводятся разбирательства. Мужчина на глазах у своего двухлетнего сына убивал щенят, душил их и резал.

По словам местных жителей, 44-летний свердловчанин живет вместе со своей женой, которой 20 лет, и двухлетним сыном. Кроме того, у них есть несколько собак, за которыми семья не ухаживает. Они морят их без еды и воды.

Соседи утверждают, что мужчина страдает алкоголизмом, и когда выпивает, то режет, душит и избивает щенков, которых приобретает на различных сайтах или на передержках. Слушая мучения животных, неравнодушные не раз вызывали полицию, но к приезду правоохранителей в квартире уже всегда было чисто.

Однако, недавно пришлось вскрыть дверь живодера, потому что были слышны отчаянные визги животных. По словам очевидцев, там был мертвый щенок, который лежал в своей крови. А рядом находился ребенок.

Кроме того, соседи говорят, что семейная пара не следит за сыном и часто оставляет его под присмотром несовершеннолетних подруг матери, написал депутат ЗакСо Алексей Свалов в Telegram-канале.

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