Живодер на глазах у двухлетнего сына резал и душил щенков в Новоуральске

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По словам местных жителей, 44-летний свердловчанин живет вместе со своей женой, которой 20 лет, и двухлетним сыном. Кроме того, у них есть несколько собак, за которыми семья не ухаживает. Они морят их без еды и воды.
Соседи утверждают, что мужчина страдает алкоголизмом, и когда выпивает, то режет, душит и избивает щенков, которых приобретает на различных сайтах или на передержках. Слушая мучения животных, неравнодушные не раз вызывали полицию, но к приезду правоохранителей в квартире уже всегда было чисто.
Однако, недавно пришлось вскрыть дверь живодера, потому что были слышны отчаянные визги животных. По словам очевидцев, там был мертвый щенок, который лежал в своей крови. А рядом находился ребенок.
Кроме того, соседи говорят, что семейная пара не следит за сыном и часто оставляет его под присмотром несовершеннолетних подруг матери, написал депутат ЗакСо Алексей Свалов в Telegram-канале.