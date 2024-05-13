Более 5 тысяч детей приняли участие в фестивале «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

В этом сезоне самыми массовыми конкурсами стали «Изумрудинка» и «Волшебный каблучок». В каждом из них поучаствовали около 1,5 тысячи человек. 350 детей предоставили работы на литературный конкурс «Серебряное перышко», 695 — пели хором на конкурсе «Лейся, песня», 98 показали музыкальные способности на различных инструментах на конкурсе «Прекрасен наш союз».