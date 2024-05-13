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Подводятся итоги фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

Более 5 тысяч детей приняли участие в фестивале «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

13 мая 2024, 13:22
Фото: Сайт ГДДЮТ Нижнего Тагила

Подводятся итоги фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

Более 5 тысяч школьников и дошколят разных возрастов поучаствовали в конкурсах городского фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил». Организатором является ГДДЮТ.

Фестиваль творчества уже является традиционным и проводится каждый год. Проявить себя могут дети из образовательных учреждений Нижнего Тагила и учреждений культуры. Они танцуют, поют, показывают спектакли, читают стихи и прозу, пишут литературные произведения, снимают кино и проявляют другие способности.

В этом сезоне самыми массовыми конкурсами стали «Изумрудинка» и «Волшебный каблучок». В каждом из них поучаствовали около 1,5 тысячи человек. 350 детей предоставили работы на литературный конкурс «Серебряное перышко», 695 — пели хором на конкурсе «Лейся, песня», 98 показали музыкальные способности на различных инструментах на конкурсе «Прекрасен наш союз».

Более 770 юных тагильчан состязались в конкурсах «Живи, театр» и видеофильмов «Мир моими глазами», выяснила редакция TagilCity.ru.

Между тем, тагильский ГДДЮТ вошел в число 500 лучших учреждений России.

ГДДЮТ Нижнего Тагила вошел в число лучших учреждений в стране
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