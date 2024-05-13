Более 80 нарушений при оказании медпомощи детям выявлены в Свердловской области

Posted Вчера, 16:31
Published Вчера, 16:31
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В результате проверки, в суд было направлено пять исков в поддержку прав несовершеннолетних пациентов, а также составлено 44 представления. В отношении восьмерых человек была применена дисциплинарная ответственность, два человека были привлечены к административной ответственности, пишет УралПолит.Ru.
Нарушения были выявлены при предоставлении специализированной медицинской помощи детям, включая паллиативную помощь инвалидам-детям, в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских организациях, профильных стационарах соцобслуживания, домах ребенка, учреждениях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что медицинские учреждения не всегда предоставляют своевременную помощь детям в полном объеме.