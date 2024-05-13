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Posted Вчера, 16:31

Published Вчера, 16:31

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Более 80 нарушений при оказании медпомощи детям выявлены в Свердловской области

13 мая 2024, 16:31
В Свердловской области в текущем году было обнаружено 86 нарушений законодательства при предоставлении медицинской помощи детям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате проверки, в суд было направлено пять исков в поддержку прав несовершеннолетних пациентов, а также составлено 44 представления. В отношении восьмерых человек была применена дисциплинарная ответственность, два человека были привлечены к административной ответственности, пишет УралПолит.Ru.

Нарушения были выявлены при предоставлении специализированной медицинской помощи детям, включая паллиативную помощь инвалидам-детям, в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских организациях, профильных стационарах соцобслуживания, домах ребенка, учреждениях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что медицинские учреждения не всегда предоставляют своевременную помощь детям в полном объеме.

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