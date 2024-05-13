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Буцаев: На интерактивную карту РЭО добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

Буцаев: На интерактивную карту РЭО добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

13 мая 2024, 14:21
Фото: 1MI
На интерактивную карту «Уберу» (Uberu) с момента ее создания Российским экологическим оператором (РЭО) добавили более 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в ноябре прошлого года в компании запустили мобильное приложение и сайт «Уберу». С тех пор на интерактивную карту добавили 65 234 пункта приема вторсырья, расположенных по всей стране. На карту нанесены не только крупные экологические центры, но и небольшие контейнеры, предназначенные для сбора разных видов отходов. В их числе ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и прочее. Нельзя не отметить, что в актуализации данных принимают участие жители регионов страны, которым небезразлична тема раздельного сбора отходов (РСО).

«Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — заключил глава РЭО.

Заполнять карту также помогают владельцы пунктов приема. Среди них есть и крупные участники рынка, и небольшие организации. Органы власти регионов размещают карту с пунктами приема вторсырья на собственных интернет-ресурсах, пишет 56orb.ru.

С приходом весны и майских праздников наиболее популярной функцией мобильного приложения стала уборка парков и лесов. Неравнодушные граждане провели уже более 50 субботников.

По словам замгендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, с каждым днем в мобильном приложении «Уберу» регистрируется все больше граждан, небезразличных к теме сохранения чистоты окружающей среды. Жители всех российских регионов принимают участие в обновлении данных о пунктах приема, а также организуют субботники и обучают нейросеть.

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