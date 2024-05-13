Буцаев: На интерактивную карту РЭО добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в ноябре прошлого года в компании запустили мобильное приложение и сайт «Уберу». С тех пор на интерактивную карту добавили 65 234 пункта приема вторсырья, расположенных по всей стране. На карту нанесены не только крупные экологические центры, но и небольшие контейнеры, предназначенные для сбора разных видов отходов. В их числе ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и прочее. Нельзя не отметить, что в актуализации данных принимают участие жители регионов страны, которым небезразлична тема раздельного сбора отходов (РСО).