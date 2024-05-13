Дети устроили экстремальные катания в Екатеринбурге в ветреную погоду

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Сезон начался с состязаний, которые устроила Русская медная компания. В них могли участвовать все желающие, в том числе дети от шести лет, пишет Е1.
По словам судьи Александра Анецких, эти соревнования имеют значимость для детей, которые хотят попробовать себя в спортсменах и продемонстрировать свои умения. Они катаются на скейтбордах, велосипедах и самокатах.
Участие в подобных мероприятиях может дать старт для выступлений на региональном и всероссийском уровнях. В день открытия сезона в городе был ураганный ветер, однако это не помешало участникам проводить соревнования.
Напомним, в Екатеринбурге байкеры открыли мотосезон под снегопадом.