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Дети устроили экстремальные катания в Екатеринбурге в ветреную погоду

Дети устроили экстремальные катания в Екатеринбурге в ветреную погоду

13 мая 2024, 03:59
Фото: Е1
В Екатеринбурге начался новый сезон экстремального спорта RCC EXTREME. Мероприятие прошло около КРК «Уралец» 12 мая 2024 года.

Сезон начался с состязаний, которые устроила Русская медная компания. В них могли участвовать все желающие, в том числе дети от шести лет, пишет Е1.

Фото: Е1

По словам судьи Александра Анецких, эти соревнования имеют значимость для детей, которые хотят попробовать себя в спортсменах и продемонстрировать свои умения. Они катаются на скейтбордах, велосипедах и самокатах.

Участие в подобных мероприятиях может дать старт для выступлений на региональном и всероссийском уровнях. В день открытия сезона в городе был ураганный ветер, однако это не помешало участникам проводить соревнования.

Напомним, в Екатеринбурге байкеры открыли мотосезон под снегопадом.

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