Должник по алиментам в Каменске-Уральском прятался от полиции в шкафу у друга

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В полиции появилась информация о том, где может находиться мужчина, у которого накопился долг по алиментам. Когда силовики приехали на указанную квартиру, где жил друг «алиментщика», он сообщил, что находится дома один, рассказали в пресс-службе городской полиции.
Правоохранители не поверили мужчине и провели осмотр в квартире, где обнаружили должника, сидевшего в шкафу. При этом в момент задержания свердловчанин был пьян.
Напомним, в апреле 2024 года в Сысерти местный житель прятался от приставов в собачьей будке, выгнав из нее собаку.