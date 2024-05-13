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Должник по алиментам в Каменске-Уральском прятался от полиции в шкафу у друга

Должник по алиментам в Каменске-Уральском прятался от полиции в шкафу у друга

13 мая 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском полиция нашла 46-летнего должника по алиментам, который пытался спрятаться в шкафу у своего друга.

В полиции появилась информация о том, где может находиться мужчина, у которого накопился долг по алиментам. Когда силовики приехали на указанную квартиру, где жил друг «алиментщика», он сообщил, что находится дома один, рассказали в пресс-службе городской полиции.

Правоохранители не поверили мужчине и провели осмотр в квартире, где обнаружили должника, сидевшего в шкафу. При этом в момент задержания свердловчанин был пьян.

Напомним, в апреле 2024 года в Сысерти местный житель прятался от приставов в собачьей будке, выгнав из нее собаку.

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