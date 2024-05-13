Дополнительные автобусы будут ходить до кладбищ Екатеринбурга в Радоницу

Дополнительные автобусы запускаются из-за большого потока пассажиров, которые традиционно в день поминовения направляются к местам захоронений. В Радоницу автобусы будут курсировать по двум новым маршрутам — №80Н и 99, сообщили в пресс-службе мэрии.