Дополнительные автобусы будут ходить до кладбищ Екатеринбурга в Радоницу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Дополнительные автобусы запускаются из-за большого потока пассажиров, которые традиционно в день поминовения направляются к местам захоронений. В Радоницу автобусы будут курсировать по двум новым маршрутам — №80Н и 99, сообщили в пресс-службе мэрии.
Первый № 80н «Метро „Ботаническая“ — Нижне-Исетское кладбище» будет ходить с 09:00 до 19:00. Маршрут пройдет через улицы Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко — Димитрова. Интервал между прибытиями составит 18-20 минут. Еще одним дополнительным маршрутом станет № 99 «Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище». По нему автобусы начнут ездить в 08:30 и закончат к 19:00, — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, автобус маршрута №63 14 мая будет ходить чаще: его интервал составит 20-30 минут.
Ранее глава Нижнего Тагила попросил горожан не посещать городское кладбище на Радоницу.