Два человека скончались в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Мужчина, сидевший за рулем легкового транспорта, выехал на встречную полосу и въехал в грузовую машину. В аварии скончались пассажирка и водитель иномарки, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Еще одна женщина, ехавшая в легковой машине, получила различные повреждения. Ее отвезли в медучреждение. На месте ЧП работали инспекторы ГИБДД и полиции.
Напомним, в поселке Первомайский Свердловской области автомобиль улетел в кювет. В результате аварии погиб пассажир, вылетевший в лобовое стекло. Еще один человек пострадал.