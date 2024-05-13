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Updated Сегодня, 03:26

Два человека скончались в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Два человека скончались в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

13 мая 2024, 03:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На Тюменском тракте случилось смертельное ДТП с участием автомобиля Lifan и грузовика Sitrak. Есть пострадавшая. Авария произошла 12 мая 2024 года.

Мужчина, сидевший за рулем легкового транспорта, выехал на встречную полосу и въехал в грузовую машину. В аварии скончались пассажирка и водитель иномарки, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Еще одна женщина, ехавшая в легковой машине, получила различные повреждения. Ее отвезли в медучреждение. На месте ЧП работали инспекторы ГИБДД и полиции.

Напомним, в поселке Первомайский Свердловской области автомобиль улетел в кювет. В результате аварии погиб пассажир, вылетевший в лобовое стекло. Еще один человек пострадал.

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