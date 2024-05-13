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Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил

Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил

13 мая 2024, 10:35
Фото: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле видно дым ярко-кирпичного цвета в небе. Его заметили местные жители на Фестивальной улице 13 мая 2024 года.

Особенно отчетливо дым ощущается в Тагилстроевском районе, рассказал общественный деятель Андрей Волегов.

Похоже, что-то произошло. На Фестивальную все несет, дышать нечем, — говорит Волегов.
Фото: Андрей Волегов

По какой причине возник дым — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле был виден темный густой дым, который шел от предприятия ЕВРАЗ НТМК.

Особенно его было заметно в Дзержинском районе. По словам одной из тагильчанок, из-за дыма болела голова.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Воздух#Тагилстроевский район#Небо#Загрязнение атмосферы#Дым#Общественник#Екатеринбург#Горожане#Местные жители
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