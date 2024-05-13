Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Особенно отчетливо дым ощущается в Тагилстроевском районе, рассказал общественный деятель Андрей Волегов.
Похоже, что-то произошло. На Фестивальную все несет, дышать нечем, — говорит Волегов.
По какой причине возник дым — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле был виден темный густой дым, который шел от предприятия ЕВРАЗ НТМК.
Особенно его было заметно в Дзержинском районе. По словам одной из тагильчанок, из-за дыма болела голова.