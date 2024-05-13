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13 человек погибли из-за взрыва дома в Белгороде

Эвакуация, погибшие, обстрелы. Что известно о взрыве в жилом доме в Белгороде

13 мая 2024, 04:43
Фото: Бел.ру

13 человек погибли из-за взрыва дома в Белгороде

В Белгороде произошло обрушение подъезда жилого многоэтажного дома в результате обстрелов. Происшествие случилось на улице Щорса 12 мая 2024 года.

В результате обстрела погибло 13 человек, двое из них — дети. Одного из погибших достали из-под завалов ночью 13 мая. 20 человек пострадало, пишет «Бел.ру».

Также среди пострадавших были обнаружены двое детей, младшему из которых — два месяца. Его собираются отвезти в Москву для оказания помощи. 16-летнего подростка отвезли в белгородскую больницу.

Фото: Бел.ру

Эвакуированных жителей разрушенного дома перевозят на автобусах в пункт временного размещения, который оборудован в школе №15.

Экстренные службы, приехавшие к месту происшествия, разбирают завалы с помощью спецтехники.

Напомним, в феврале 2024 года под Нижним Тагилом произошел взрыв бака для воды в частном доме. В результате погиб пожилой хозяин.

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