Эвакуация, погибшие, обстрелы. Что известно о взрыве в жилом доме в Белгороде

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Published Сегодня, 04:43
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В результате обстрела погибло 13 человек, двое из них — дети. Одного из погибших достали из-под завалов ночью 13 мая. 20 человек пострадало, пишет «Бел.ру».
Также среди пострадавших были обнаружены двое детей, младшему из которых — два месяца. Его собираются отвезти в Москву для оказания помощи. 16-летнего подростка отвезли в белгородскую больницу.
Эвакуированных жителей разрушенного дома перевозят на автобусах в пункт временного размещения, который оборудован в школе №15.
Экстренные службы, приехавшие к месту происшествия, разбирают завалы с помощью спецтехники.
Напомним, в феврале 2024 года под Нижним Тагилом произошел взрыв бака для воды в частном доме. В результате погиб пожилой хозяин.