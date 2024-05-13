Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга

По информации обратившихся, у людей отсутствуют патенты, а большинству из них нет 18 лет. При этом они часто устраивают конфликты с драками. Отмечается и то, что имеется коррупционная составляющая. Из-за этого нарушения игнорируются, сообщает СК РФ.