Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:40
По информации обратившихся, у людей отсутствуют патенты, а большинству из них нет 18 лет. При этом они часто устраивают конфликты с драками. Отмечается и то, что имеется коррупционная составляющая. Из-за этого нарушения игнорируются, сообщает СК РФ.
Какая именно сеть имеется ввиду неизвестно. Однако проверка уже начата. О ее результатах будет доложено в центральный аппарат.
Напомним, ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину с битами в Екатеринбурге.