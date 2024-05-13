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Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга

Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга

13 мая 2024, 07:39
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Ранее ведомство получило сообщение, что нелегальные мигранты наняты на работу в одну из сетей ресторанов.

По информации обратившихся, у людей отсутствуют патенты, а большинству из них нет 18 лет. При этом они часто устраивают конфликты с драками. Отмечается и то, что имеется коррупционная составляющая. Из-за этого нарушения игнорируются, сообщает СК РФ.

Какая именно сеть имеется ввиду неизвестно. Однако проверка уже начата. О ее результатах будет доложено в центральный аппарат.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину с битами в Екатеринбурге.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Полиция#Иностранец#Мигрант#Екатеринбург#Нелегал
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