Инвалидную коляску стащила из подъезда дома в Екатеринбурге неизвестная воровка

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
47-летний инвалид-колясочник по имени Денис из Екатеринбурга остался без средства передвижения, когда его коляску 7 мая украли из подъезда многоквартирного дома на улице Машиностроителей, сообщает УМВД Свердловской области.
Девушка, которая позарилась на коляску, попала на камеру видеонаблюдения.
Скорее всего, похитительница хотела украсть велосипеды, однако по какой-то причине сделать этого не смогла. Поэтому, проведя в подъезде полчаса, она вышла с инвалидной коляской.
Украденное средство передвижения принадлежит местному жителю, который с 2017 года не может ходить после несчастного случая на работе. Электрогазосварщика Дениса ударило по голове трубой во время устранения коммунальной аварии в библиотеки. У него поврежден мозжечок.
Мужчина уже написал заявление в соцзащиту с просьбой выделить новую коляску, однако, по его словам, бюрократическая процедура может занять немало времени.
Ранее в Екатеринбурге злоумышленники украли велосипеды из магазина.