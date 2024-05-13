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Published Сегодня, 09:12

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Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь

13 мая 2024, 09:12
Россиянам нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать о физической активности. Об этом рассказал Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации, кардиохирург и академик РАН.

Бокерия отметил, что с улучшением системы здравоохранения улучшится и качество жизни людей. Это приведет к увеличению продолжительности жизни, сообщает 360tv.ru.

Однако, продолжительность жизни будет разной для каждого человека, в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, места проживания и других факторов, добавил академик.

Для увеличения продолжительности жизни необходимо бороться с основными причинами смертности. Это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы и травмы, сказал Бокерия.

Он также отметил, что даже у людей с хроническими заболеваниями есть шанс прожить еще около 20 лет.

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