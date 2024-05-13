Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Бокерия отметил, что с улучшением системы здравоохранения улучшится и качество жизни людей. Это приведет к увеличению продолжительности жизни, сообщает 360tv.ru.
Однако, продолжительность жизни будет разной для каждого человека, в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, места проживания и других факторов, добавил академик.
Для увеличения продолжительности жизни необходимо бороться с основными причинами смертности. Это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы и травмы, сказал Бокерия.
Он также отметил, что даже у людей с хроническими заболеваниями есть шанс прожить еще около 20 лет.