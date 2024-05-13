Команда Свердловской области стала третьей на Первенстве РФ по боксу

На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Арина Судакова из Каменска-Уральского и Снежана Кузнецова из Краснотурьинска. Выступила на Первенстве РФ и спортсменка из Нижнего Тагила: Дарья Широковских взяла бронзу, а также выполнила нормативы мастера спорта.