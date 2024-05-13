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Updated Сегодня, 15:48

Свердловская команда заняла третье место на первенстве РФ про боксу

Команда Свердловской области стала третьей на Первенстве РФ по боксу

13 мая 2024, 15:46
Фото: 1MI

Свердловская команда заняла третье место на первенстве РФ про боксу

Свердловчане вышли на третье место по результатам первенства Российской Федерации по боксу. Честь региона защищали 10 спортсменов.

Пять медалей разного достоинства, в том числе два золота, завоевали свердловские юниоры на Первенстве России по боксу, сообщает региональная федерация бокса.

На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Арина Судакова из Каменска-Уральского и Снежана Кузнецова из Краснотурьинска. Выступила на Первенстве РФ и спортсменка из Нижнего Тагила: Дарья Широковских взяла бронзу, а также выполнила нормативы мастера спорта.

На соревнованиях, которые проходили во Владикавказе, свердловская команда заняла третье место.

Ранее стало известно об отличном выступлении тагильских дзюдоистов на Первенстве РФ.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Свердловская область#Спортсмены#Бокс#Первенство России#Юниоры#Медали#Екатеринбург#Федерация бокса#Боксеры
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