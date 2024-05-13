Команда Свердловской области стала третьей на Первенстве РФ по боксу

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Пять медалей разного достоинства, в том числе два золота, завоевали свердловские юниоры на Первенстве России по боксу, сообщает региональная федерация бокса.
На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Арина Судакова из Каменска-Уральского и Снежана Кузнецова из Краснотурьинска. Выступила на Первенстве РФ и спортсменка из Нижнего Тагила: Дарья Широковских взяла бронзу, а также выполнила нормативы мастера спорта.
На соревнованиях, которые проходили во Владикавказе, свердловская команда заняла третье место.
Ранее стало известно об отличном выступлении тагильских дзюдоистов на Первенстве РФ.