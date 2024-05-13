tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Пожара в многоэтажке на Союзной в Екатеринбурге мог произойти из-за курения

Квартира в доме на Союзной в Екатеринбурге могла загореться из-за курения кальяна

13 мая 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

Пожара в многоэтажке на Союзной в Екатеринбурге мог произойти из-за курения

Пожар в квартире на улице Союзной в Екатеринбурге, в результате которого погиб 30-летний мужчина, мог возникнуть из-за неосторожности при раскуривании кальяна.

Двое мужчин в квартире на улице Союзной выпивали, употребляли наркотики и курили кальян. Именно из-за неосторожности при курении и мог вспыхнуть пожар, унесший жизнь 30-летнего Вячеслава Брусницына. Версией произошедшей 7 мая трагедии с Е1 поделились в МЧС.

В горящей многоэтажке в Екатеринбурге погиб 30-летний программист
Узнать подробнее

Стало известно, что квартиру на 20 этаже программист арендовал. Когда вспыхнул пожар, Вячеслав вылез из окна и спустился через балкон на этаж ниже, однако не удержался и упал с большой высоты.

Второй участник вечеринки, 35-летний Константин, также вылез из окна, но сумел в итоге спастись: местный дворник протянул ему сверху шланг и дал молоток, в результате чего он смог через кондиционер перебраться к соседнему окну, разбить стекло и залезть в чужую квартиру.

Ранее под окнами высотки в Екатеринбурге нашли тело юноши. Он выпал из окна, когда пришел по объявлению о сдаче квартиры. Мать погибшего парня рассказала, что он был замкнутым и нигде не работал.

Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина перепутал время, заспешил на работу и спас человека из огняЖителей Екатеринбурга вытащили из горящей многоэтажкиКвартира на 21 этаже в Екатеринбурге могла загореться во время приготовления еды
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пожар#Человек#Квартира#Погибший#Спасение#Неосторожность#Многоэтажка#Курение#18+#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
На Серовском тракте под Нижним Тагилом возникла огромная пробка из-за закрытого моста
Сегодня, 05:58
Сроки отключения отопления в Екатеринбурге перенесли на неделю из-за погоды
Сегодня, 06:19
В Свердловскую область придут заморозки
Сегодня, 06:51
Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга
Сегодня, 07:39
В Тагиле по суду выселят захвативших квартиру женщины-инвалида родственников
Сегодня, 08:24
Должник по алиментам в Каменске-Уральском прятался от полиции в шкафу у друга
Сегодня, 09:36
"