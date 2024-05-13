Квартира в доме на Союзной в Екатеринбурге могла загореться из-за курения кальяна

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Двое мужчин в квартире на улице Союзной выпивали, употребляли наркотики и курили кальян. Именно из-за неосторожности при курении и мог вспыхнуть пожар, унесший жизнь 30-летнего Вячеслава Брусницына. Версией произошедшей 7 мая трагедии с Е1 поделились в МЧС.
Стало известно, что квартиру на 20 этаже программист арендовал. Когда вспыхнул пожар, Вячеслав вылез из окна и спустился через балкон на этаж ниже, однако не удержался и упал с большой высоты.
Второй участник вечеринки, 35-летний Константин, также вылез из окна, но сумел в итоге спастись: местный дворник протянул ему сверху шланг и дал молоток, в результате чего он смог через кондиционер перебраться к соседнему окну, разбить стекло и залезть в чужую квартиру.
Ранее под окнами высотки в Екатеринбурге нашли тело юноши. Он выпал из окна, когда пришел по объявлению о сдаче квартиры. Мать погибшего парня рассказала, что он был замкнутым и нигде не работал.