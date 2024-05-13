Квартира в доме на Союзной в Екатеринбурге могла загореться из-за курения кальяна

Второй участник вечеринки, 35-летний Константин, также вылез из окна, но сумел в итоге спастись: местный дворник протянул ему сверху шланг и дал молоток, в результате чего он смог через кондиционер перебраться к соседнему окну, разбить стекло и залезть в чужую квартиру.