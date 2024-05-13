Ловили пьяных и бесправников: 40 грубых нарушений пресекли в ГИБДД Тагила за выходные

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Автоинспекторы выявили 40 грубых нарушений. Из дорожного движения исключили пьяных за рулем, а также тех, кто управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.
17 человек сели за руль после употребления спиртных напитков, на них составлены протоколы об административных правонарушениях. Шесть человек от медосвидетельствования отказались. Кроме того, четыре человека не только были пьяны, но и управляли автомобилем без водительских прав.
Всего сотрудники ГИБДД выявили восемь «бесправников». За управление транспортным средством без документов предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Два нарушителя ответят по уголовной статье за повторное управление авто в нетрезвом виде.
О предстоящем рейде по выявлению нарушителей тагильские автоинспекторы предупредили заранее.