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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В выходные тагильские инспекторы поймали 40 «бесправников» и пьяных водителей

Ловили пьяных и бесправников: 40 грубых нарушений пресекли в ГИБДД Тагила за выходные

13 мая 2024, 12:55
Фото: ГИБДД Свердловской области

В выходные тагильские инспекторы поймали 40 «бесправников» и пьяных водителей

В праздничные дни в Нижнем Тагиле автоинспекторы проводили рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения. Всего удалось пресечь 478 таких случаев.

Автоинспекторы выявили 40 грубых нарушений. Из дорожного движения исключили пьяных за рулем, а также тех, кто управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

17 человек сели за руль после употребления спиртных напитков, на них составлены протоколы об административных правонарушениях. Шесть человек от медосвидетельствования отказались. Кроме того, четыре человека не только были пьяны, но и управляли автомобилем без водительских прав.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Всего сотрудники ГИБДД выявили восемь «бесправников». За управление транспортным средством без документов предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

Два нарушителя ответят по уголовной статье за повторное управление авто в нетрезвом виде.

О предстоящем рейде по выявлению нарушителей тагильские автоинспекторы предупредили заранее.

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