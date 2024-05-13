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Мальчик в Челябинской области перевернулся на квадроцикле и погиб

Мальчик в Челябинской области перевернулся на квадроцикле и погиб

13 мая 2024, 10:08
Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области скончался 10-летний мальчик, катавшийся на квадроцикле. ДТП случилось в селе Бедярыш 12 мая 2024 года.

Подросток, катаясь на квадроцикле, сильно разогнался. Транспорт занесло, а затем он перевернулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции по Челябинской области.

Мальчик получил серьезные повреждения. Пострадавший умер по дороге в медучреждение. Известно, что мальчик, собравшись прокатиться, не надел специальный шлем и защитную экипировку.

Напомним, в апреле 2024 года в Ирбите 11-летний пятиклассник погиб вследствие того, что на него упала бетонная плита на недостроенном здании. В полиции возбудили уголовное дело.

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