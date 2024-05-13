Мальчик в Челябинской области перевернулся на квадроцикле и погиб

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Подросток, катаясь на квадроцикле, сильно разогнался. Транспорт занесло, а затем он перевернулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции по Челябинской области.
Мальчик получил серьезные повреждения. Пострадавший умер по дороге в медучреждение. Известно, что мальчик, собравшись прокатиться, не надел специальный шлем и защитную экипировку.
Напомним, в апреле 2024 года в Ирбите 11-летний пятиклассник погиб вследствие того, что на него упала бетонная плита на недостроенном здании. В полиции возбудили уголовное дело.