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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Маршрут для подготовленных спортсменов по центру Невьянска

Маршрут для подготовленных спортсменов по центру Невьянска

13 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI
Маршрут для подготовленных спортсменов по центру Невьянска
На старт, внимание… Едем пять километров по самому центру Невьянска.

Стартуем от главной городской площади — площади Революции. Тут проходят все городские праздничные, спортивные и прочие мероприятия. Невьянцы называют это место главной визитной карточкой городка. Здесь находятся практически все памятники и мемориалы. Напротив городской площади — главная православная святыня — Спасо-Преображенский собор. В этом и прелесть маленьких городков — далеко ходить не надо.

Площадь РеволюцииПлощадь Революции
Площадь Революции
Фото: 1MI

А нам надо — мы-то привыкли ехать и бежать с #Кудабежать. Потому вперед — к самолету Су-15. Это памятник выпускникам Невьянского аэроклуба. Истребитель! Настоящий! Детишки по нему любят полазать, ну, а взрослым лучше не надо. Мы же спортсмены! Воспитанные люди!

Су-15Су-15
Су-15
Фото: 1MI

Вокруг газончики зеленые — летом, а зимой, сами понимаете, сугробы. А что хотели — Урал. Одевайтесь теплее. Нам дальше, к Невьянскому городскому парку отдыха. Ему более 140 лет. Когда-то им владел известный невьянский купец Василий Михайлович Французов, поэтому парк в народе зовут «Французским». Уютные аллеи и вид на речку Нейву.

Невьянский городской парк отдыхаНевьянский городской парк отдыха

Следующая точка в нашем маршруте — футбольный стадион. Оттуда и вернемся к главной городской площади — закольцуем маршрут. Идеальным временем для велопрогулки станет разбег с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

Футбольное полеФутбольное поле
Футбольное поле
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5 км
  • Время: 27 минут в среднем темпе
  • Сложность: удержаться и не залезть на самолет
#Город#Туризм#Видео#Невьянский район#Достопримечательности#Екатеринбург
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