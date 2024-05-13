Маршрут для подготовленных спортсменов по центру Невьянска

А нам надо — мы-то привыкли ехать и бежать с #Кудабежать. Потому вперед — к самолету Су-15. Это памятник выпускникам Невьянского аэроклуба. Истребитель! Настоящий! Детишки по нему любят полазать, ну, а взрослым лучше не надо. Мы же спортсмены! Воспитанные люди!