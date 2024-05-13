Маршрут для подготовленных спортсменов по центру Невьянска

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Стартуем от главной городской площади — площади Революции. Тут проходят все городские праздничные, спортивные и прочие мероприятия. Невьянцы называют это место главной визитной карточкой городка. Здесь находятся практически все памятники и мемориалы. Напротив городской площади — главная православная святыня — Спасо-Преображенский собор. В этом и прелесть маленьких городков — далеко ходить не надо.
А нам надо — мы-то привыкли ехать и бежать с #Кудабежать. Потому вперед — к самолету Су-15. Это памятник выпускникам Невьянского аэроклуба. Истребитель! Настоящий! Детишки по нему любят полазать, ну, а взрослым лучше не надо. Мы же спортсмены! Воспитанные люди!
Вокруг газончики зеленые — летом, а зимой, сами понимаете, сугробы. А что хотели — Урал. Одевайтесь теплее. Нам дальше, к Невьянскому городскому парку отдыха. Ему более 140 лет. Когда-то им владел известный невьянский купец Василий Михайлович Французов, поэтому парк в народе зовут «Французским». Уютные аллеи и вид на речку Нейву.
Следующая точка в нашем маршруте — футбольный стадион. Оттуда и вернемся к главной городской площади — закольцуем маршрут. Идеальным временем для велопрогулки станет разбег с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.