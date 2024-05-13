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На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле

На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле

13 мая 2024, 16:42
Фото: 1MI
Часть улицы Тагилстроевской перекроют для движения транспорта. На этом участке ремонтные работы будет вести МУП «Тагилдорстрой».

Как стало известно редакции TagilCity.ru, ограничения будут действовать с 15 мая по 30 июня 2024 года. Нельзя будет проехать на участке от дома №2А до дома №8.

Ремонтники заранее установят дорожные знаки, чтобы автомобилисты могли ориентироваться в схеме объезда. Она уже согласована с администрацией Нижнего Тагила. Копию направят в Госавтоинспекцию.

Также с 15 мая на Вагонке на несколько дней перекроют улицу Энтузиастов.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Ремонт#Водитель#МУП Тагилдорстрой#Екатеринбург#Автомобили#Перекрытие дорог
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