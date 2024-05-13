На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Как стало известно редакции TagilCity.ru, ограничения будут действовать с 15 мая по 30 июня 2024 года. Нельзя будет проехать на участке от дома №2А до дома №8.
Ремонтники заранее установят дорожные знаки, чтобы автомобилисты могли ориентироваться в схеме объезда. Она уже согласована с администрацией Нижнего Тагила. Копию направят в Госавтоинспекцию.
Также с 15 мая на Вагонке на несколько дней перекроют улицу Энтузиастов.