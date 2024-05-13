На Серовском тракте под Нижним Тагилом возникла огромная пробка из-за закрытого моста

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
По словам водителей, им пришлось стоять в заторе несколько часов, не доезжая до Медведь-камня, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Известно, что пробка возникла из-за закрытого моста, на котором проводятся ремонтные работы. Совершить объезд можно по Серебрянскому тракту.
Однако в связи с увеличившимся транспортным потоком на этой дороге возник затор, так как она не подготовлена для большого потока, рассказал глава города Владислав Пинаев в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
Напомним, 11 мая 2024 года на Серовском тракте застряли в пробке машины экстренных служб.