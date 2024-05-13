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На Серовском тракте под Нижним Тагилом возникла огромная пробка из-за закрытого моста

На Серовском тракте под Нижним Тагилом возникла огромная пробка из-за закрытого моста

13 мая 2024, 05:58
Фото: 1MI
Огромный затор на Серовском тракте под Нижним Тагилом образовался из-за перекрытого моста 12 мая 2024 года.

По словам водителей, им пришлось стоять в заторе несколько часов, не доезжая до Медведь-камня, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Известно, что пробка возникла из-за закрытого моста, на котором проводятся ремонтные работы. Совершить объезд можно по Серебрянскому тракту.

Однако в связи с увеличившимся транспортным потоком на этой дороге возник затор, так как она не подготовлена для большого потока, рассказал глава города Владислав Пинаев в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Напомним, 11 мая 2024 года на Серовском тракте застряли в пробке машины экстренных служб.

Огромная пробка образовалась на ЕКАД
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Мост#Пробка#Серовский тракт#Серебрянский тракт#Ремонтные работы#Объезд#Дорожное движение#Екатеринбург#Затор
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