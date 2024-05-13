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Одномоторный самолет Zlin Z 142 пролетел над магистралью на низкой высоте

13 мая 2024, 08:57
Росавиация намерена провести расследование происшествия с самолетом Zlin Z 142, который выполнил низкий полет в Подмосковье.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 11 мая, на федеральной трассе М8 «Холмогоры» в Московской области. Одномоторный двухместный самолет пролетел над дорогой на крайне низкой высоте, что могло вызвать аварию, пишет regions.ru.

Представитель Росавиации заявил, что ведомство проведет собственное расследование инцидента. Он отметил, что такое поведение пилота могло иметь серьезные последствия и является неприемлемым.

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