Одномоторный самолет Zlin Z 142 пролетел над магистралью на низкой высоте

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Published Сегодня, 08:57
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Инцидент произошел в минувшую субботу, 11 мая, на федеральной трассе М8 «Холмогоры» в Московской области. Одномоторный двухместный самолет пролетел над дорогой на крайне низкой высоте, что могло вызвать аварию, пишет regions.ru.
Представитель Росавиации заявил, что ведомство проведет собственное расследование инцидента. Он отметил, что такое поведение пилота могло иметь серьезные последствия и является неприемлемым.