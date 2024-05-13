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Приговор банде велосипедистов-налетчиков вынесли в Екатеринбурге

Ограбившая ювелирный салон банда велосипедистов в Екатеринбурге отправится за решетку

13 мая 2024, 08:38
Фото: 1MI

Приговор банде велосипедистов-налетчиков вынесли в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге огласил приговоры велосипедистам, которые «обнесли» ювелирный магазин на сумму 4,6 млн рублей.

Грабителей ювелирного салона «Злата» осудили в Екатеринбурге. Дерзкие налетчики, приехавшие на «дело» на велосипедах, получили 12, 11 и шесть лет лишения свободы, проинформировала пресс-служба свердловского суда.

Дерзкий налет произошел больше года назад, в марте 2023 года. Сначала один из подельников, надев форму курьера службы доставки, чтобы не вызвать подозрений, зашел в ювелирный салон. Вслед за ним вошел второй подельник. Вместе, угрожая сотрудникам салона оружием, они ограбили его на сумму в 4,6 млн рублей.

Третий участник группы ждал их на улице. После ограбления подельники скрылись на велосипедах.

Известно, что познакомилась криминальная троица в колонии, где они вместе отбывали срок. Там у них и созрел преступный замысел. В итоге двое преступников, которые непосредственно участвовали в ограблении, Лев Воронцов и Максим Чагаев, проведут следующие 12 и 11 лет в колонии особого режима. Третий участник группы, Евгений Бинерт, получил шесть лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который на протяжении пяти лет грабил банки.

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