Ограбившая ювелирный салон банда велосипедистов в Екатеринбурге отправится за решетку

Известно, что познакомилась криминальная троица в колонии, где они вместе отбывали срок. Там у них и созрел преступный замысел. В итоге двое преступников, которые непосредственно участвовали в ограблении, Лев Воронцов и Максим Чагаев, проведут следующие 12 и 11 лет в колонии особого режима. Третий участник группы, Евгений Бинерт, получил шесть лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.